Arnhem krijgt twee wethouders 'van buiten'

ARNHEM - Het nieuwe college van Arnhem bestaat uit zes wethouders. GroenLinks en de VVD leveren er ieder twee, D66 en PvdA elk één. In het college komen twee wethouders die op dit moment nog niet actief zijn in de politiek.

Voor GroenLinks wordt Ronald Paping wethouder. Hij is sinds 2007 algemeen directeur van de Woonbond. Daarvoor was hij tien jaar actief voor vakbond Abvakabo FNV. Paping krijgt onder meer financiën en wonen in zijn portefeuille.

Voor de VVD wordt Jan van Dellen wethouder. Hij werkt als countrymanager Benelux bij softwareleverancier Infor. Daarvoor was hij verkoopdirecteur bij EMC en tien jaar manager bij Oracle. Hij woont volgens de gemeente al 24 jaar in Arnhem. Van Dellen krijgt onder meer economische zaken in zijn portefeuille.

De overige wethouders

De tweede wethouder voor GroenLinks wordt Cathelijne Bouwkamp. Ze is sinds 2014 fractievoorzitter. De tweede wethouder voor de VVD wordt Roeland van der Zee. Hij is sinds 2006 raadslid.

Voor D66 wordt Hans de Vroome wethouder. Hij is sinds 2011 raadslid. Voor de PvdA wordt Martien Louwers wethouder. Ze is sinds 2006 raadslid en sinds 2010 fractievoorzitter.

De portefeuilleverdeling

Burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA)

Openbare orde en veiligheid

Veiligheidshuis

Regionale samenwerking

Externe relaties

Integriteit

Lobby

G32 Algemeen bestuur

Herdenken

Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks, 1e locoburgemeester)

Duurzaamheid

Groen

Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

Openbare ruimte

Asielzaken

Vluchtelingenzaken

Dierenwelzijn

Project Oostelijk centrumgebied

Project Centrum Zuid

G32 fysieke pijler

Roeland van der Zee (VVD, 2e locoburgemeester)

Vastgoed

Grondzaken

Mobiliteit: inclusief duurzame mobiliteit

Zorg: Wmo, sociale wijkteams, inkoopmodule spec. zorg / deelname regionaal b.o. , publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling

Project Blauwe Golven

Project Stadsblokken-Meinerswijk

Project Arnhem Centraal

Hans de Vroome (D66, 3e locoburgemeester)

Cultuur en erfgoed

Onderwijs: inclusief bibliotheek en volksuniversiteit

Jeugd/Jeugdzorg

Evenementen

Toerisme en recreatie

Privacy

Project binnenstad

Project Gele Rijdersplein / Jansbeek boven water

Martien Louwers (PvdA, 4e locoburgemeester)

Werk en Inkomen

Wijksturing en Wijkzaken

Schulddienstverlening

Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie, integratie

Welzijn: Maatschappelijke opvang, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.

Burgerparticipatie.

Ronald Paping (GroenLinks, 5e locoburgemeester)

Financiën

Wonen

Armoedebeleid

Vergunningen en handhaving

Project Malburgen

Project Presikhaaf

Project Park Lingezegen

Jan van Dellen (VVD, 6e locoburgemeester)

Economische Zaken/ Acquisitie: Van Bedrijven Weten, circulaire economie, G32 economische pijler, regio, provincie, city-marketing

Sport

Publieke dienstverlening

Automatisering

Personeel en Organisatie

Bedrijfsvoering

Communicatie

Project Kleefse Waard

Coalitieakkoord: duurzaamheid, armoedebestrijding, gevarieerde woningbouw

In het coalitieakkoord dat vrijdag is gepresenteerd, schrijven de partijen dat Arnhem koploper moet worden op het gebied van duurzaamheid. Het college meldt verder dat het tegenaan van armoede prioriteit heeft. Op dit moment groeien er in Arnhem veel kinderen op in armoede.

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA willen dat de woningen die worden gebouwd gevarieerd zijn. Er komt meer aandacht voor eenpersoonshuishoudens en bijzondere doelgroepen zoals mensen met een beperking of zorgvraag. Ook komen er meer betaalbare en sociale woningen en meer huur- en koopwoningen in het middensegment.