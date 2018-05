VIDEO: Brand Harderwijk onder controle; geen gewonden

De brand in het pand van Sapa Profiles is volgens de brandweer ontstaan bij slijpwerkzaamheden. Plastic vaten hebben vlam gevat. Binnenin het pand werd gesloopt. Het was de bedoeling dat het pand intact zou blijven.

De rook was in de wijde omgeving te zien.

Tekst gaat verder na de video:

Foto onder: Ruben Kleijer