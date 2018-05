Deel dit artikel:











Student (18) in levensgevaar na klimongeluk Archieffoto klimmen in de Ardennen (Foto: Pixabay)

APELDOORN - Een student van 18 van regionaal opleidingscentrum Aventus in Apeldoorn is in levensgevaar nadat hij donderdag een val van 20 meter maakte bij een klimactiviteit in de Ardennen. Dat bevestigt een woordvoerster van Aventus na berichtgeving in de Stentor.

Het ongeluk gebeurde bij Engreux in de gemeente Houffalize. De student Sport & Bewegen is met een traumaheli naar het ziekenhuis in Luik gebracht. Zijn toestand is nog niet stabiel. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. 'Het is in onderzoek bij de politie. We weten niet meer dan dat', zegt de woordvoerster. 'De overige studenten worden opgevangen en begeleid door docenten en een medewerker schoolmaatschappelijk werk', vertelt ze. 'We staan voor hen klaar.'