Uniek: Nijmeegs bedrijf betaalt medewerkers in bitcoins

NIJMEGEN - Het bedrijf BTC Direct in Nijmegen betaalt haar medewerkers vanaf volgende maand uit in bitcoins. Geen enkel ander bedrijf in Nederland betaalt medewerkers uit in bitcoins.

Het bedrijf wat 33 vaste medewerkers heeft handelt namens klanten en koopt en verkoopt bitcoins. 'Op dit moment wordt cryptovaluta nog niet door iedereen geaccepteerd, maar we hopen dat het een volwaardig betaalmiddel gaat worden', zegt Jerrymie Marcus, woordvoerder van BTC Direct.

'Iedereen wilde meedoen'

'Het personeel kocht vaak al bitcoins van het salaris dat ze kregen,' vertel Marcus. De medewerkers van het bedrijf kunnen een deel van hun salaris nu in de digitale munt krijgen. 'Elke werknemer wilde graag meedoen. Sommige gaan voor het minimum bedrag van 20 euro in bitcoin, iemand anders wil 500 euro in bitcoin.'

Toch is er één nadeel volgens Marcus. 'Om het simpel te houden hebben we nu gekozen voor alleen de bitcoin. Maar sommige medewerkers hebben liever de voorkeur in een andere cryptovaluta.

’Wij accepteren bitcoin’

Medewerkers staan te popelen om bitcoins uit te kunnen geven in restaurants en winkels. 'In onze regio kan dat al heel goed. In Arnhem en Nijmegen prijken honderden stickers op de gevels van winkels waar ’Wij accepteren bitcoin’ op staat,' vertelt Marcus.

'Zo kocht ik bijvoorbeeld laatst een pizza via bitcoin. Het was namelijk World Bitcoin Pizza Day, een van de eerste bitcoinbezitters kocht toen namelijk twee pizza voor 10.000 bitcoins. Omgerekend is dat nu 83 miljoen euro', lacht Marcus .

Wereldwijd betaalmiddel

Marcus hoopt dat de bitcoin een wereldwijd betaalmiddel wordt. 'De bitcoin is heel transparant. Alles wordt namelijk online bijgehouden. Daarbij komt dat geen extra geld gecreëerd kan worden, zoals een bank nu doet. Er kunnen maximaal maar 21 miljoen bitcoins in omloop komen.