Vijf jonge rappers doen maar aan Rhedense rapwedstrijd

VELP - Amir, Jenae, Jayden, Divaino en Tyrell doen mee aan de Global Goals Rap Challenge van de gemeente Rheden. De vijf jonge rappers hebben na een oproep een rap gemaakt.

In april konden jongeren zich opgeven voor vier rapworkshops onder leiding van rapper Jermain Bridgewater. Zij leerden rappen en zij maakten een rap over de Global Goals. Dit zijn 17 doelen waarover wereldwijd afspraken zijn gemaakt, zoals geen armoede, vrede, onderwijs, schoon drinkwater en het aanpakken van klimaatverandering.

De vijf jongeren hebben hun rap op YouTube geplaatst en iedereen kan stemmen door een ‘duimpje omhoog’ te geven op één van de video’s. Stemmen kan nog tot 31 mei.

Op vrijdag 1 juni tussen 16.00 en 17.30 uur maakt burgemeester Carol van Eert de winnaar bekend. Dit gebeurt in het jongerencentrum The Maxx aan de Heeckerensstraat 201 in Velp. Iedereen is van harte welkom.

De lokale winnaar gaat door naar de landelijke finale. Deze challenge gaat op 15 juni van start en op 29 juni wordt de landelijke winnaar bekendgemaakt. De nationale winnaar gaat door naar de wereldfinale in september.

Hieronder staan de filmpjes van de vijf rappers.