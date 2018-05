NEC mondeling akkoord met trainer Jack de Gier

NIJMEGEN - NEC is mondeling akkoord met trainer Jack de Gier, de voormalig spits moet de ontslagen trainer Pepijn Lijnders gaan opvolgen.

NEC moet er alleen nog uit zien te komen met zijn huidige club Almere City. "Dat gesprek verloopt constructief en in goede harmonie", bevestigt technisch directeur Remco Oversier.

De oud-speler van NEC was eerder ook al in beeld om trainer te worden in Nijmegen, maar toen hield Almere hem aan zijn contract, dat begin dit seizoen nog werd opengebroken. De 49-jarige trainer was ook al werkzaam als jeugdtrainer en assistent bij NEC, maar vertrok begin 2016 naar Almere. Met die club haalde hij drie jaar op rij de play-offs om promotie en dit seizoen strandde Almere pas in de finale tegen De Graafschap.

De Gier speelde van 1998 tot 2001 voor NEC en was als spits heel populair bij de supporters. Hij verwierf de bijnaam Jackygoal en besliste meerde malen de beladen derby tegen Vitesse.