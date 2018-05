Jeugdspelers Ajax Cape Town bezoeken boerderij in Terborg

TERBORG - De selectie van Ajax Cape Town die deelneemt aan het internationale A-jeugdvoetbaltoernooi Terborg Toernooi heeft vrijdag een boerderij in het stadje bezocht. De Zuid-Afrikaanse spelers waren onder de indruk en vonden zelfs een favoriete koe.

'We proberen de toernooien waar we spelen altijd wel te combineren met het zien van dingen in Nederland', aldus teammanager en voormalig doelman Hans Vonk van Ajax Cape Town. De uitnodiging van melkveehouder Arnold Tijhuis kwam dan ook als geroepen: 'Dit is een mooie gelegenheid om de jongens te laten ervaren hoe een boerderij gerund wordt', vindt Vonk. Tijhuis zelf was positief verrast door de Zuid-Afrikaanse spelers: 'Ze zijn bovenwonder geïnteresseerd. Het zijn voetballers, dus ik ga ervan uit dat ze weinig kennis hebben van landbouw, maar ze zijn echt geïnteresseerd.'

Want hoewel de agrariërs in Zuid-Afrika en Nederland weinig van elkaar verschillen, hadden de jonge spelers van Ajax Cape Town weinig kennis van het leven op een boerderij. 'Het is een mooie ervaring', vindt Kegan Johannes. 'Je leert nieuwe dingen over de koeien.' Zuma bleek de favoriete koe van Aidan Leak: 'Hij heet hetzelfde als onze oud-president.' Of de Zuid-Afrikanen beter gaan voetballen van het bezoek, weet AB Basson niet: 'Maar we zitten vol motivatie om de kampioen te worden.'



Het Terborg Toernooi gaat vrijdag van start. Naast Ajax Cape Town doen Tottenham Hotspur (Engeland), Palmeiras (Brazilië), FC Midtjylland (Denemarken), De Graafschap, sc Heerenveen, Club Brugge (België) en Atlético Paranaense (Brazilië) mee aan het voetbaltoernooi voor jeugdspelers.