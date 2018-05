Kerkrel in Puiflijk duurt voort

PUIFLIJK - De rel rondom de sluiting van de Johannes de Doperkerk in Puiflijk blijft voortduren. Vorig jaar werd de kerk tegen de zin van een groot aantal kerkgangers gesloten. En nu is er onenigheid over het interieur van de kerk. Het bestuur en het bisdom willen dat de beelden en andere zaken ergens anders een bestemming krijgen, maar veel inwoners van Puiflijk willen dat de spullen in hun dorp blijven.

'Het is de verkwanseling van erfgoed, geschiedenis en kunst', zegt Jan Reijnen uit Puiflijk over het leeghalen van de kerk uit het dorp.

De Johannes de Doperkerk in Puiflijk is verkocht en daarom moeten alle kerkstukken eruit. Daar is Reijnen het niet mee eens. 'Die spullen zijn verzameld door de mensen in het dorp.' Het is volgens Reijnen extra wrang omdat de parochie in een periode van jaren met verschillende acties 4,5 ton heeft opgehaald om de kerk te restaureren.

'Het bisdom schrijft het voor'

Het parochiebestuur van de kerk zegt geen andere optie te hebben dan de kerk leeg te halen. 'Dat schrijft het bisdom zo voor. Zodra de kerk verkocht is en uit de eredienst is gehaald, dan moeten ook de liturgische spullen eruit,' vertelt vice-voorzitter Ton Perlo.

Maar volgens Reijnen klopt dat niet. 'Dat is puur hoe het bestuur het heeft geïnterpreteerd. In de Eusebius in Arnhem zijn ook nog genoeg kerkstukken te zien.'

Nieuwe bestemming voor de kerk

De kerkstukken uit de Johannes de Doperkerk zullen ergens anders een herbestemming krijgen. Het parochiebestuur wil medio juni de kerk officieel aan de nieuwe eigenaar, een vastgoedinvesteerder uit Zetten, overdragen. Wat hij met het kerkgebouw van plan is, is nog niet duidelijk.