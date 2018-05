Deel dit artikel:











Brand ROVC Ede niet aangestoken Foto: Omroep Gelderland

EDE - Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf bij de brand in het gebouw van het Technisch opleidingsinstituut ROVC. Door de brand is het pand van het ROVC grotendeels verwoest. Vlammen sloegen tientallen meters hoog uit het dak.

Tot 22.00 uur werd er dinsdagavond lesgegeven in het gebouw, vlak daarna brak er brand uit.Omdat de brand zo heftig was, heeft de politie niet de oorzaak van de brand kunnen vaststellen. De examens van afgelopen week werden verplaatst naar een andere locatie. De lessen zijn voor afgelopen week afgelast. Zie ook: 'Gelukkig waren er geen mensen in het pand', directie ROVC enorm geschrokken

Examens en lessen verplaatst na grote brand in ROVC Ede Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl