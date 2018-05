Aviko kan starten met bouw hoog vrieshuis

STEENDEREN - Aviko kan van start met de bouw van een 35 meter hoog vrieshuis in Steenderen. De rechtbank heeft vrijdag besloten dat alle beroepen tegen de omgevingsvergunning van het vrieshuis ongegrond zijn.

Die bezwaren kwamen vooral van buurtbewoners. De rechtbank zegt dat een groot aantal eisers niet-ontvankelijk is. Een aantal eisers tekenden in een eerder stadium namelijk geen bezwaar aan tegen de vergunning, of waren niet op tijd in beroep gegaan. Ook waren enkele eisers niet-ontvankelijk, omdat ze te ver van het vrieshuis af wonen.

'Grote vernedering voor onze leefomgeving'

Actievoerder Paul Kok is een van de bewoners die beroep aantekende. Hij vindt een 35 meter hoog vrieshuis 'een grote vernedering voor de leefomgeving'.

'Het gebouw is twee voetbalvelden groot en 35 meter hoog. Je kunt er een Airbus A380 parkeren en dan heb je nog tien meter boven de staart vrij. Het zou het grootste gebouw van onze provincie zijn. Onze omgeving wordt uiterst gekwetst.'

