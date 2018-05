Leerkracht Ede naar huis gestuurd

EDE - De politie doet onderzoek naar een klacht over grensoverschrijdend gedrag van een leerkracht op basisschool Edese Schoolvereniging in Ede. Dat zegt directeur Martin Roes.

'Een ouderpaar heeft een klacht ingediend over één van onze leerkrachten', zegt Roes. Wat er is gebeurd wil hij niet vertellen.

'Het gaat om een vermoeden van gedrag dat wij hier op school niet tolereren. We hebben de politie gevraagd onderzoek te doen en de leerkracht zit voorlopig thuis.'

Vervangers

De ouders zijn vorige week over de situatie ingelicht. Martin Roes: 'We hebben de GGD gevraagd ons te ondersteunen en we hebben vervangers gevonden om de lessen van de leerkracht over te nemen.'

De GGD zegt dat de afdeling jeugdgezondheidszorg op verzoek basisscholen kan adviseren als die daar om vragen. De dienst helpt dan bijvoorbeeld met de communicatie over het incident naar ouders en leerlingen.

De politie bevestigt dat ze onderzoek doet naar de leerkracht. Vanwege privacy kan de woordvoerder er niet meer over zeggen.