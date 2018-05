Renovatie Waalbrug uitgesteld, zware metalen in verf gevonden

NIJMEGEN - De vorige week aangekondigde renovatie van de Waalbrug in Nijmegen komt voorlopig te vervallen. Verf op delen van de aangebouwde brug uit 1992 (waar de busbaan loopt) bleek zware metalen te bevatten.

Er zijn extra maatregelen nodig om te zorgen dat de werkzaamheden aan de aangebouwde brug veilig zijn voor het milieu, de medewerkers en gebruikers. Ook zijn andere vergunningen, ontheffingen, meldingen en werk- en veiligheidsplannen nodig. Dit vraagt volgens de gemeente veel voorbereidingstijd, met uitstel als gevolg.

'Waalburg is veilig'

De gemeente benadrukt dat het gebruik van de Waalbrug veilig is. De aanwezigheid van zware metalen in de verf van de brug geeft geen gezondheids- of milieurisico’s. Dit is pas van toepassing bij bewerking, zoals schuren of afstralen, van onderdelen waarop de verf is aangebracht. Tijdens het verwijderen van de verflagen zal de aannemer passende maatregelen nemen.

De busbaan zou vanaf maandag komen te vervallen om het de baan geschikt te maken voor het toekomstige fietspad in twee richtingen. Dit is nu uitgesteld tot een later moment.