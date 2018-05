Veel extra ijsjes en 'insmeergirls', evenementen nemen hittemaatregelen

ARNHEM - Bijna 30 graden wordt het dit weekend! Heerlijk, zullen veel mensen zeggen. Maar niet als je in dat weer ook nog eens actief bezig gaat zijn, dan liggen de gevaren op de loer. Maar...de 'insmeergirls', ijsjes en brandweerslangen zijn daar als oplossing. De organisatoren van Gelderse evenementen weten precies welke maatregelen ze nemen dit weekend. Een overzicht.

Gratis deodorant

We hadden het er al even over: de insmeer-girls en -boys. Op het festival Emporium staan zaterdag vijftien dames en heren klaar om jou in te smeren tegen de zon. Zo verbrand je in ieder geval niet. Ook zorgt het festival voor opfrispunten met gratis deodorant. Daarnaast zullen er extra ijskraampjes en schaduwtenten zijn.

Meer informatie vind je op de Facebookpagina van het festival.

'De brandweerslang staat klaar'

Zaterdag is ook de tocht 'Tour voor MS'. Een wielertocht waar je aan mee kan doen door je talent te laten sponsoren. Dat geld wordt dan weer gedoneerd aan de stichting MS Research en de landelijke vereniging voor MS Patiënten. Die organisaties doen onderzoek naar een medicijn tegen MS.

Een goed doel dus, maar het is wel noodzakelijk om even de fiets op te stappen met het warme weer. Maar geen zorgen, de organisatie heeft de brandweerslang klaar staan bij een verzorgingspost in Velp. Daarnaast kun je op verschillende posten je bidon bijvullen.

Wil je misschien toch nog meefietsen? Je kunt je zaterdag tussen 8 en 10 uur nog inschrijven op Klimmendaal in Arnhem.

Heel veel ijsjes

Kinderen uit de omgeving van Wageningen kunnen zich zaterdag uitleven op het kinderfestival in Wageningen. Er staan stormbanen en springkussens. Daar kun je dus goed warm van worden. Maar dat is nou juist niet de bedoeling als de temperaturen zo hoog oplopen. Maar ook daar heeft de organisatie maatregelen genomen.

'Er zullen natuurlijk heel veel ijsjes zijn, dat helpt altijd. Daarnaast is er heel veel water beschikbaar en hebben we sproeiers die we aan kunnen zetten als de hitte toeslaat. Ook zijn er veel bomen op het terrein, dus is er ook schaduw. En om voor wat extra schaduwplekken te zorgen zetten we ook wat extra parasols neer', vertelt organisator Sander Dijkslag. 'Maar laten we ook blij zijn, want het feest is alleen maar mooier als het weer goed is.'