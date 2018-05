Oude waterzuivering moet trekpleister van Neede worden

Al anderhalf jaar wordt er gewerkt om het terrein toegankelijk te maken voor publiek. Veel oude gebouwen en elementen van de zuivering blijven behouden, maar moeten nog wel aangepakt worden. Daarvoor is geld nodig maar vooral ook veel vrijwilligers.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Unieke 'bioscoop'

En die zijn er gelukkig volop. Ook veel schoolkinderen helpen een handje mee. 'Het mooie is dat zij het weer tegen hun ouders en grootouders vertellen en zo levert dat al snel weer nieuwe vrijwilligers op.' Dat zegt Ger Borgers, voorzitter van de Stichting Natuurpark Kronenkamp.

Eén van de trekkers moet een bioscoop worden in een oude, ronde tank, met een beeldscherm van 360 graden. 'We noemen het een bioscoop, maar er zullen vooral educatieve en geschiedkundige films vertoond worden.' Volgens Borgers is de provincie erg enthousiast over het plan.

Veelzijdig park

De komende maanden wordt nog hard gewerkt in het park. Het is de bedoeling dat de zuivering na de zomer open gaat voor bezoekers. 'Het moet een plek worden voor jong en oud, om van de natuur te genieten en iets te leren over hoe het hier vroeger was.'

Bovendien komt er een vleermuizenmuseum en vleermuizenverblijf. 'Maar je kunt hier straks ook gewoon een kop koffie drinken en een kaartje leggen.'