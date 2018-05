'Behoorlijke klus': Defensie opent 103 oorlogsgraven om slachtoffers alsnog te identificeren

LOENEN - Op de erebegraafplaats in Loenen worden de komende maanden de graven van 103 onbekende Nederlandse oorlogsslachtoffers opengemaakt. Defensie wil hen alsnog identificeren aan de hand van stoffelijke resten.

Omdat de groep directe nabestaanden, zoals kinderen, broers en zussen, steeds kleiner wordt, is dit volgens Defensie de laatste kans om de oorlogsslachtoffers hun naam terug te geven. 'We zien dit als ultieme poging om de nog niet geïdentificeerde oorlogsslachtoffers een naam te geven', vertelt identificatiespecialist van de Landmacht, Els Schildmans op Radio Gelderland.

Het onderzoek wordt gedaan door de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. De stoffelijke resten worden opgegraven en naar Soesterberg gebracht. Daar wordt een DNA-profiel gemaakt. Het ministerie roept nabestaanden van vermisten op om DNA af te staan.

'Behoorlijke klus'

'Het wordt een behoorlijke klus. Er gaan jaren overheen voordat we klaar zijn. We gaan de komende tijd per tien graven de stoffelijke resten onderzoeken en daar DNA van afnemen. Ook zullen we nabestaanden oproepen om DNA af te staan. Die nabestaanden kunnen zich melden bij de bergings- en identificatiedienst van de Landmacht, maar ook bij de oorlogsgravenstichting', aldus Schildmans.

Waalsdorpervlakte

De 103 Nederlanders werden tijdens de Tweede Wereldoorlog anoniem begraven, zoals op de Waalsdorpervlakte en in Duitsland. Ze zijn na de oorlog herbegraven op het ereveld in Loenen.

Het onderzoek begint komende dinsdag en gaat mogelijk een aantal jaar duren.