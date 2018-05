Stef Nijland tekent bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap heeft Stef Nijland transfervrij overgenomen van PEC Zwolle. De 29-jarige aanvaller tekent een contract voor twee jaar bij de kersverse promovendus.

Nijland is een bekende in Gelderland, want eerder kwam hij ook al uit voor NEC. De spits begon bij FC Groningen en maakte toen vrij snel de overstap naar PSV. Daar kwam hij nooit echt aan de bak.

Na verschillende verhuurperiodes kwam de spits terecht bij PEC Zwolle. Daar sukkelde hij het afgelopen jaar met blessures.

Nijland is voor De Graafschap al de derde aanwinst. Na aanvaller Jordy Thomassen van Helmond Sport en aanvallende middenvelder Mo Hamdaoui van Telstar.