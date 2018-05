Deel dit artikel:











Explosief uit de oorlog gevonden in Zutphen Foto: Roland Heitink

ZUTPHEN - Op de Pollaan in Zutphen is vrijdagochtend een explosief uit de oorlog gevonden. Enige tijd was de locatie afgesloten voor onderzoek.

Deskundigen waren aanwezig om het explosief te bekijken. In Lochem wordt het object op een later moment gedetoneerd. De Pollaan ligt op een industrieterrein. Er hadden niet veel mensen last van de gevolgen van de vondst.