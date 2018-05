Lekkerste bier van Nederland komt natuurlijk uit onze provincie

RHA - De 'Nightporter' van de Bronckhorster Brewing Company, gevestigd in het Achterhoekse buurtschap Rha, is donderdagavond gekozen tot beste bier van Nederland.

Brouwer Steve Gammage en zijn vrouw stonden in de Grote Kerk in Den Haag. bij de aftrap van de week van het Nederlandse bier met 'de bek vol tanden'.

'Dit maakt ons blij en trots. Een grotere prijs dan dit is er niet, dus we stonden wel even met onze bek vol tanden.' Dat zegt Raymond Gammage, de zoon van Steve, die de brouwerij en het brouwproces bewaakt nu zijn vader het hele weekend in Den Haag zit vanwege het Nederlandse bierfestival.

De Nightporter was al gekozen als beste in de categorie 'Stout/porter', maar is dus nu ook het beste bier van allemaal. 'Dat hadden we niet verwacht, we zijn er echt blij mee.'

In totaal deden zo'n 400 bieren mee aan de verkiezing.