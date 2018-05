Nieuwe privacywet administratieve rompslomp voor scholen

CULEMBORG - De nieuwe privacywet (Algemene verordening gegevensbescherming), die vandaag ingaat is voor scholen een grote administratieve last. Dat zegt Joost van Rijn, directeur van het Openbare Regionale Schoolgemeenschap Lek en Linge.

'We lopen tegen enorm veel dingen aan', aldus Van Rijn. 'Het is natuurlijk goed dat er een versterking van de privacywet is, maar voor scholen gaat dit betekenen dat je foto's van excursies, sportdagen of klassenfoto's, niet meer mag publiceren zonder toestemming van de ouders en leerlingen zelf.'

'We hebben nogal wat leerlingen zitten op onze zes locaties en als een foto gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een brochure moet je weer extra toestemming vragen. Alleen al de foto's zijn een enorme administratieve last,' zegt Van Rijn.

Nieke Hoitink sprak vanochtend directeur Van Rijn op Radio Gelderland.

'Het slaat een beetje door'

De directeur van het regionale scholengemeenschap vindt het goed dat er regelgeving is, maar is niet overal blij mee. 'Verschillende regionale kranten hebben besloten dat de namen van leerlingen die geslaagd zijn, niet meer in de krant komen. En dat vind ik ontzettend jammer en vind ik ook een beetje doorslaan.'

'We hebben vanavond een gala, daar worden allemaal foto's van gemaakt. We hebben alle 700 leerlingen van te voren toestemming moeten vragen en moeten uitzoeken wie wel of niet op de website wil,' zegt Van Rijn. 'Het is bijna ondoenlijk.'