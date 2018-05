Deel dit artikel:











Graafschap College start kraamopleiding Foto: Graafschap College

DOETINCHEM - Het Graafschap College is in samenwerking met Kraamzorg LiemersCare een kraamopleiding gestart. De initiatiefnemers willen er op die manier voor zorgen dat er in de toekomst voldoende goed opgeleide kraamverzorgenden zijn.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

Op het Graafschap College kan de reguliere opleiding Verzorgende IG, waarmee studenten ook in de kraamzorg aan de slag kunnen, gevolgd worden. Daarnaast starten LiemersCare en het Graafschap College nu ook met een branche specifieke kraamopleiding. Volgens de initiatiefnemers is dat bijzonder omdat het gaat om een speciaal ontwikkeld maatwerktraject.



Men heeft tien kandidaten geselecteerd en aangenomen als werknemer bij LiemersCare om daarna als werkleertraject de opleiding te kunnen volgen. 'Alle kandidaten zijn zeer enthousiast en erg blij met deze opleidingsmogelijkheid. Zij zien hun droombaan werkelijkheid worden', stelt de school.