'Dit is op zijn minst verontrustend', veel drugs in riool in gemeente Ermelo Foto: Flickr/Acid Pix

ERMELO - De uitkomsten van een onderzoek naar de aanwezigheid van drugs in het riool in de gemeente Ermelo zijn 'op zijn minst verontrustend'. Dat zegt de gemeente. Uit het rapport blijkt dat er hoge concentraties amfetamine (speed) en methamfetamine (meth) in het riool zijn gevonden.

De hoeveelheden van deze stoffen zijn relatief hoger dan in andere onderzochte gemeenten. Het rioolonderzoek geeft alleen geen inzicht waarom het drugsgebruik hoog is en wie de mensen zijn die deze drugs gebruiken. De gemeente gaat met diverse partijen aan de slag om te kijken hoe dit probleem kan worden aangepakt. In Ermelo wordt jaarlijks een bedrag van 37.500 euro ingezet voor verslavingspreventie. Zie ook: het rapport over drugs in de gemeente Ermelo (pdf-bestand) Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl