Deel dit artikel:











Vermiste parkiet Coco doodgereden in Arnhem Foto: Narcisa Lonic

ARNHEM - De 20-jarige parkiet Coco, die dinsdag was weggevlogen, is overreden voor het Brandenburgseplein in Arnhem. 'Al mijn liefde gaat naar Coco, voor altijd', zegt eigenaresse Narcisa Lonic.

Via een Facebook-oproep kwamen verschillende tips binnen waar de parkiet zich bevond, maar elke keer geen Coco. De eigenaresse loofde een beloning uit voor diegene die de parkiet zou vinden en vangen. 'Ik wil iedereen uit de grond van hart bedanken voor het zoeken.' 'Coco gekregen van inmiddels overleden moeder' Narcisa kreeg Coco van haar moeder. De parkiet was toen 8 jaar. Haar moeder is inmiddels overleden, dus de parkiet heeft voor Narcisa heel veel waarde. Zie ook: Parkiet Coco ontsnapt in Arnhem, beloning van duizend euro Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl