'Nieuwe provinciehuis prachtige toevoeging aan de stad'

ARNHEM - Het Gelders Huis, zoals het provinciehuis nu heet, heeft een stevige opknapbeurt ondergaan. Dat is zeker niet onopgemerkt gebleven. Architectenorganisatie BNA heeft het bouwwerk uitgeroepen tot het beste gebouw van het jaar.

Iemand die het daar zeker wel mee eens is, is Bob Roelofs. Hij is 'vaste bewoner' van het monumentale pand aan de Arnhemse Markt. Hij roemt de combinatie van het monumentale deel uit de jaren 50 en de recente nieuwbouw. 'Het is echt een verbinding tussen de Markt en de Rijn', zegt de griffier van de Provinciale Staten. 'Een prachtige toevoeging aan de stad.'

Prijs van vakjury

Roelofs voelt zich bevoorrecht om in het pand te mogen werken. 'Het was al een mooi gebouw. Maar wat er aan toegevoegd is, is helemaal '21e-eeuws-proof'. Je kunt in open plekken flexibel werken, al is het soms passen en meten.'

Het Gelders Huis in Arnhem is vorige week uitgeroepen tot BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018. Het door Team V Architectuur ontworpen provinciehuis van Gelderland ontving de prijs van de vakjury. In deze landelijke competitie was het niet het enige bouwwerk in Arnhem dat was genomineerd. Ook het vernieuwde Musis Sacrum was de jury opgevallen.

Dat pand is een combinatie van nieuwbouw en een monumentaal bouwwerk en werd eerste in de categorie Identiteit en Icoonwaarde. Daarnaast ontving de theaterzaal de Heuvelinkprijs, een lokale architectuurprijs.



Roelofs blijft evengoed lyrisch over het Gelders Huis. Wat hij het mooiste vindt aan het gebouw? 'Het nieuwe dak. Dat maakt het pas echt af.'

