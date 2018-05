'Hier heb ik voor het eerst verkering gekregen': Bad Bloemendal na 40 jaar dicht

'Ik heb hier mijn zwemdiploma's gehaald en voor het eerst verkering gekregen op de zonneweide', vertelt Nico Fiegen. Tientallen jaren later is Fiegen nog steeds zo'n drie keer per week in het zwembad te vinden.

Tekst gaat verder onder de video. Beeld: NijkerkNieuws.nl

Die nostalgie is dan ook precies de reden dat hij niet wilde dat het zwembad dicht zou gaan. Fiegen startte een actiegroep, schreef een plan, legde het voor aan de gemeente en verloor: het zwembad is nu dicht.

'Nieuwe bad te duur en op verkeerde plek'

Wel krijgen de inwoners van de gemeente Nijkerk er een gloednieuw zwembad voor terug. Het Jaap van der Krol Bad wordt 25 mei officieel geopend. 'Te duur en op de verkeerde plek', vindt Fiegen. De gemeente denkt daar anders over.

Fiegen gaat het nieuwe zwembad niet boycotten. 'Maar ik heb nog wel last van koudwatervrees, om in zwemtermen te blijven. Maar het zal vast heel mooi zijn.'