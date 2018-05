Handbiker gaat twee keer de Alpe d'Huez op in strijd tegen die 'kloteziekte'

Over twee weken begint het grote avontuur van handbiker Han. Dan wachten hem 21 bochten en in 14 kilometer meer dan 1000 hoogtemeters, de Alpe d'Huez op.

Kinderwerk

'Met mijn bovenlijf kan ik doen en laten wat ik wil gelukkig. Ik wil toch een beetje sportief bezig zijn. Dus wil ik de Alpe d'Huez beklimmen', zegt Han. Zo'n twee weken voor de uitdaging rijdt hij nog samen met Team PA een trainingsronde in de heuvels rond Groesbeek. 'Dit is nog kinderwerk ten opzichte van wat we in Frankrijk zullen treffen.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Tijdens de Alpe d'HuZes wordt geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. 'Helaas is mijn vader aan die, sorry, kloteziekte overleden. Maar ook mensen in mijn omgeving', vertelt Han. 'Een vriendin onder andere. Ik wil een financiële bijdrage regelen, zodat het in de toekomst hopelijk een chronische ziekte wordt en 'we' er niet meer aan overlijden.'

Geen wedstrijd, wel doen

'Ik heb me redelijk goed voorbereid', vertelt Han. 'Ik heb in Oostenrijk (bij de handbike battle, red) één keer een berg beklommen. Ik wil de Alpe d'Huez twee keer gaan beklimmen. Het voordeel is dat het geen wedstrijd is, maar ik wil het wél doen. Of ik er nu 2 uur of 4 uur per rit er over doe, dat zal mij niks uitmaken. Ik wil gewoon boven komen.'