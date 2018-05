Witte herten gespot in de Veluwse bossen

VAASSEN - Op de Veluwe zijn de afgelopen weken door verschillende mensen twee witte damherten gespot.

In het Kroondomein bij Niersen zijn de twee witte damherten gezien door Arjan Mensink uit Vaassen en zijn vrouw. 'Mijn vrouw had de witte herten op donderdagavond al gezien toen ze aan het wandelen was met een vriendin. Enthousiast kwam zij terug, maar zij had geen camera bij zich.'

Die camera heeft Arjan de zaterdag daarop wel bij zich, 'We zagen een hele groep herten en ook een witte. We liepen 600 meter de andere kant op en daar zagen we er nog eentje.'

Geen albino hert

Arjan Mensink gaat er zelf vanuit dat het om witte edelherten gaat, maar volgens damhertenspecialist Rik Schoon van Het Edelhert, zijn het twee witte damherten. 'Het zijn geen albino damherten, maar damherten met meer wit pigment dan normaal', zo zegt hij in een artikel op de website van Het Edelhert.

Wit damhert in de Achterhoek

Witte damherten zijn zeldzaam, maar worden wel eens vaker gezien in de Nederlandse natuur.

Zo werd er in 2011 een wit damhert gezien in de Achterhoek, vermoedelijk ontsnapt bij een particulier die drie witte damherten hield.

