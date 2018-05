Oorlogsvliegers krijgen eerbetoon op Grebbeberg

ARNHEM - Een bijzondere herdenking deze vrijdag in Schaarsbergen en op de Grebbeberg. Er wordt een eerbetoon gebracht aan 25 leden van het Dutch 320 squadron RAF, die zijn begraven op het ereveld bij de Grebbeberg.

Hiermee gaat de laatste wens in vervulling van de 95 jaar oud geworden staartschutter Edward Hoenson. Hoenson overleed vorig jaar in de Verenigde Staten. Zijn as zal worden uitgestrooid op het ereveld.

Op de laatste dag van de slag om Arnhem bombardeerde het Dutch 320 squadron RAF afweergeschut van de Duitsers. Dat afweergeschut stond in Schaarsbergen. De bommen van het squadron raakten ook de dorpskerk. Vier burgers kwamen om het leven.

Vliegerskruis

Een van de ooggetuigen wilde heel graag na de oorlog Hoenson ontmoeten om hem duidelijk te maken dat hij hem niets verweet. En dat hij hem dankbaar was voor zijn inzet tijdens de slag om Arnhem. Pas in 2009 treffen ze elkaar in de Dorpskerk. Daar kreeg Hoenson opnieuw zijn Vliegerskruis (een onderscheiding voor uitzonderlijk dapper gedrag) uitgereikt.

Vrijdagmiddag wordt zowel in de Dorpskerk in Schaarsbergen als op de Grebbeberg stilgestaan bij de leden van het Dutch 320 squadron RAF en in het bijzonder bij het leven van Hoenson. Hierbij zijn vele nabestaanden, drie veteranen en schoolkinderen aanwezig.