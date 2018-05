Deel dit artikel:











Kookwinkel Oostendorp bestaat 100 jaar en is nu hofleverancier Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Het is een familiebedrijf en ze bestaan al honderd jaar. Kookwinkel Oostendorp in Tiel. Ingrid Oostendorp is er nu de bedrijfsleider, maar haar moeder die al dik in de 90 is, is nog regelmatig in de winkel te vinden. Ingrid is de derde generatie en zij mag vrijdag het predicaat hofleverancier ontvangen van de burgemeester.

'Het is een gunst van de koning om hofleverancier te worden', zegt Ingrid. 'Veel mensen denken dat je automatisch hofleverancier wordt wanneer je zaak 100 jaar bestaat, maar dat is niet zo. Je wordt helemaal onderzocht en je hele familie moet van onbesproken gedrag zijn.' Dat is allemaal goedgekomen, het bord met hofleverancier komt op het pand. 'Je moet het wel zelf betalen, het kost tweeduizend euro. Je kunt ook een tweedehands nemen. Maar dat brengt ongeluk', vertelt Ingrid. Staat er nog wel een volgende generatie klaar? Haar man Huub werkt ook in de zaak, maar dat was geen vanzelfsprekendheid. Huub was eerst constructeur van beroep. Hij is ook verantwoordelijk voor de bouw van de verdieping op de winkel in Tiel. Maar uiteindelijk koos hij helemaal voor de winkel van zijn vrouw. Of er nog een volgende generatie komt, is de vraag. Zoon Bastiaan gaat voorlopig eerst rechten studeren, is het plan. Wel helpt hij al vaak in de winkel en houdt hij wat betreft de toekomst de winkeldeur nog op een kier. En denkt Ingrid dat de koning ook echt bij haar inkopen gaan doen? 'Ik hoop dat hij op onze koffie overgaat. Ja dat hoop ik.'