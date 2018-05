Julian Calor verruilt Vitesse voor SC Cambuur

ARNHEM - Julian Calor stapt over van Vitesse naar SC Cambuur. De 21-jarige middenvelder heeft bij de eerste divisieclub een contract getekend voor één seizoen, met een optie voor nog een seizoen.

Calor is afkomstig uit de jeugdopleiding van Brabant United (samenwerking tussen Willem II en RKC) en maakte in de zomer van 2016 de overstap naar Vitesse. Voor de Arnhemmers debuteerde hij ruim een jaar geleden in het uitduel bij FC Groningen.

Gretig en ambitieus

Technisch manager Foeke Booy van Cambuur is blij met de komst van de jonge middenvelder. 'Julian is een verbindingsspeler met niet alleen veel loopvermogen, maar ook voetballende kwaliteiten. Hij is bovendien enorm gretig en ambitieus. Dat zijn belangrijke voorwaarden om als individu en als team stappen omhoog te zetten.'