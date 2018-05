Wegpiraat racet met 140 km/uur langs wegwerkzaamheden

WILP - Op de A1 bij Wilp (gemeente Voorst) heeft de politie woensdagnacht een automobilist betrapt die met ruim 140 km/uur langs wegwerkzaamheden raasde. Ook negeerde de bestuurder tot twee maal toe een rood kruis boven de snelweg.

Tussen tankstation De Paal en de afrit Wilp was die nacht maar één rijstrook beschikbaar. Twee rijstroken waren voorzien van een rood kruis in verband met (actieve) wegwerkzaamheden. Daardoor gold er een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Een automobilist had daar volgens de politie maling aan, want de bestuurder - die kennelijk haast had - reed ruim 140 km/uur en haalde andere voertuigen in via een afgekruiste rijstrook.

Tegen de wegpiraat is proces-verbaal opgemaakt voor het negeren van het rode kruis en het overschrijden van de maximumsnelheid. Het rijbewijs is ingevorderd en wordt opgestuurd naar de officier van justitie. Die bepaalt wanneer de bestuurder het roze pasje terugkrijgt.