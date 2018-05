Deel dit artikel:











Jakobsen grijpt naast eindzege in Noorwegen Foto: ANP (archief)

EGERSUND - Wielrenner Fabio Jakobsen uit Heukelum is er niet in geslaagd de Ronde van de Fjorden in Noorwegen te winnen.

De 37-jarige Michael Albasini nam na de slotetappe de leiderstrui over van de 21-jarige neoprof van Quick-Step. De Zwitser eindigde in de rit over 183 kilometer van Farsund naar Egersund, over een golvend parcours, als tweede achter Bjorg Lambrecht. Het was de eerste profzege voor de Belg. Beelden van de finish (de tekst loopt door onder de tweet: Jakobsen won de eerste rit in de Ronde van de Fjorden, een wedstrijd uit de buitencategorie (.HC). Het was zijn derde zege van het seizoen. Hij won eerder de Scheldeprijs en Nokere Koerse. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl