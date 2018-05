Deel dit artikel:











Bijzondere hoogspanningsmast in Doetinchem Hoogspanningsmast Uit met Esther

ARNHEM - In Doetinchem staat een bijzondere hoogspanningsmast ontworpen voor Floris Schoonderbeek.Die masten kunnen mooier moet de kunstenaar gedacht hebben en maakte een mast in de vorm van een mens die uitnodigt om te dansen. Het heet dan ook "Shall we dance?"

