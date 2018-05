Overbetuwe mooi op schema: duizenden spijkerbroeken opgehaald voor nieuw gemeentehuis

ELST - Ze zijn al bijna op de helft: inwoners van de gemeente Overbetuwe en goedwillende donateurs in omliggende gemeenten die samen 7000 spijkerbroeken proberen te verzamelen. De broeken worden straks gebruikt als isolatiemateriaal voor het nieuwe gemeentehuis.

Hoeveel broeken er precies zijn opgehaald, is onduidelijk. Het zijn er rond de 3000, schat gemeentevoorlichter Colette Collé. 'Er komen nu zoveel binnen dat het ons niet lukt ze allemaal te tellen. Daarom maken we een schatting op basis van het aantal kilo's.' Er gaan drie broeken in een kilo, legt Collé uit.

'Eerder stoppen is mooi'

Een aantal broeken en kilo's is geteld en dus bekend, maar er zijn ook nog (bijna) volle containers die nog niet geleegd zijn. Het gaat in ieder geval de goede kant op, vertelt Collé. De actie werd half maart gestart en nu, twee maanden later, is bijna de helft van de benodigde 7000 spijkerbroeken opgehaald. Collé: 'De actie loopt nog tot in september, maar als we al eerder kunnen stoppen, zou dat natuurlijk mooi zijn.'

Kijk hier voor updates over de actie

Opening in Arnhem

Mensen kunnen in containers hun afgedankte broeken deponeren. Ook een tweedehandswinkel in Elst doet mee aan de actie, en bij het provinciehuis in Arnhem staat eveneens een container. Enkele weken geleden opende gedeputeerde Michiel Scheffer die inzamelbak door er als eerste zijn eigen oude broeken in te gooien.

In januari is de provincie begonnen met de Gelderse Circulaire Estafette om aandacht te vragen voor de mooiste circulaire projecten in Gelderland. Dit project is een van die voorbeelden. Na Apeldoorn, Brummen, Rheden, Lochem en Arnhem is Overbetuwe de zesde gemeente die het circulaire estafettestokje overneemt.

Zie ook: Wat doet die kledingcontainer in de hal van het provinciehuis?