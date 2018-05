Gelredag 9 juni: Joriskerk, Borculo

BORCULO - Een unieke tocht met een Berkelzomp maken? Dat kan aanstaande zaterdag van 10 tot 12 tijdens de Gelredag in Borculo! Eeuwenlang was Borculo de hoofdstad van een zelfstandige heerlijkheid en hoorde het niet bij Gelre.. Ga op zoek naar sporen van de oude heerlijkheid! Het centrale punt van de Gelredag is de Joriskerk.

In de Joriskerk kunt u een expositie bezoeken over de geschiedenis van de Heerlijkheid Borculo. Over hetzelfde onderwerp houdt de Borculose geschiedenisliefhebber Peter Nieuwenhuis een lezing in de kerk. Maar dat is nog niet alles! Stadsgidsen leiden u rond door de oude Heerlijkheid, bierbrouwerij Heeren van Borculo opent de kelders van het oude kasteel en ook de watermolen en het oude gemeentehuis zijn te bewonderen

Erfgoedfestival

De Gelredagen in juni en juli staan in het teken van het Erfgoedfestival Gelderland Over Grenzen. In Gelderland hebben grenzen door de eeuwen heen een grote rol gespeeld. Borculo past heel goed binnen dit thema! Want eeuwenlang was Borculo een heerlijkheid en maakte het helemaal geen deel uit van Gelderland, maar was het een zelfstandig gebied tussen Gelre en Munster.

Het Erfgoedfestival duurt nog tot 22 juli, in heel Gelderland en over de grenzen van onze provincie zijn interessante activiteiten: www.erfgoedfestival.nl

Tot 9 juni in Borculo!