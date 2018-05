Staalbedrijf Doetinchem ontruimd vanwege brand

DOETINCHEM - Staalbedrijf Gunnebo aan de Mercuriusstraat in Doetinchem is donderdagmiddag ontruimd vanwege een brand in de afzuiginstallatie.

De brand brak even na 16.00 uur uit in één van de filters in de afzuiginstallatie. De aanwezige bedrijfshulpverleners hebben het personeel geëvacueerd.

Veel rook

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. De Mercuriusstraat was korte tijd afgesloten voor verkeer.



Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoe groot de schade is.