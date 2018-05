De Basis heeft nog een miljoen nodig voor muzikale broedplaats

NIJMEGEN - Om het oude pand van Doornroosje in Nijmegen te kunnen omtoveren tot een creatieve broedplaats voor muzikanten is nog ruim een miljoen euro nodig. De initiatiefnemers, waaronder rockband De Staat, zijn daarom op zoek naar investeerders.

Iedereen die een steentje wil bijdragen kan sinds deze donderdag een tegel kopen. Voor bedragen tussen de 250 euro en 2500 euro kun je investeren in het project.

In totaal is er 2,5 miljoen euro nodig om het oude Doornroosje om te bouwen tot 'De Basis'. De helft is al binnen, maar de resterende 1,15 miljoen moet binnen een maand op tafel komen.

'Topsportklimaat voor de muziek'

Drummer Tim van Delft van De Staat vertelde in 2017 al aan Omroep Gelderland dat De Basis 'een topsportklimaat voor de muziek' moet creëren. Er komen simpele repetitieruimtes, een professionele studio, café, gastenverblijf, kleine productiestudio's en ook kantoorruimte voor alle mensen die om de muziek heen werken.

De Staat heeft onder anderen Frank Boeijen, Eric Corton en Wilbert Mutsaers (Spotify) ingeschakeld als ambassadeurs van het plan. De leden van de Nijmeegse band De Staat, die nu al in het oude Doornroosje-complex oefenen, roemen de sfeer van het markante gebouw. Zanger Torre Florim: 'Ik dacht: wow dit hebben we gewoon in Nijmegen.'

Ambassadeurs spreken zich uit voor De Basis (tekst gaat verder onder de video):

Pand zou worden gesloopt

De concertdeuren van het oude Doornroosje-complex sloten in 2014, de poptempel verhuisde naar een nieuw pand aan het Stationsplein. Het oude gebouw stond op de lijst om gesloopt te worden.

De Nijmeegse band De Staat repeteert in het oude pand, waar ze ook een eigen studio creëerde. Zo werd ook het idee voor De Basis geboren. Vorig jaar begon de band met het inzamelen van geld voor deze muzikale broedplaats.

Zie ook: Ook kleine investeerders welkom in Nijmeegse muzikale broedplaats