Hoe veilig is ouderencomplex Nijmegen? Vragen over brandveiligheid na Zembla-uitzending

NIJMEGEN - De SP Nijmegen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid van wooncomplex de Meiberg, naar aanleiding van een uitzending van onderzoeksprogramma Zembla. Daarin stellen veiligheidsexperts dat de gevel van de Meiberg kan zorgen voor een razendsnelle verspreiding van vuur, mocht er brand uitbreken.

Op 23 mei zond Zembla de uitzending uit. De SP kaart naar aanleiding daarvan ook een andere kwestie aan. De Meiberg staat in het bouwrapport bij de gemeente te boek onder de brandveiligheidsklasse B (heel moeilijk brandbaar) terwijl in de praktijk klasse D geldt (goed brandbaar).

De SP wil weten wat het college gaat doen om te zorgen dat de Meiberg zo veilig wordt als is afgesproken in de vergunning.

'Baart ons zorgen'

De partij wil ook weten of er meer gebouwen in Nijmegen zijn die op deze manier geïsoleerd zijn en vraagt zich af of er extra controles moeten volgen. Matthias van Hunnik (SP): 'Het baart ons zorgen. Isoleren van gebouwen vanaf de buitenzijde neemt de laatste jaren een flinke vlucht vanwege de duurzaamheidsslag die we willen maken in onze stad. Maar daarbij is het wel zaak dat de veiligheid van bewoners voorop staat. De gemeente moet daar scherp op toezien.'

'Als het nu moest gebeuren zouden we het ook direct doen'

In de Meiberg waren donderdagmiddag medewerkers van verhuurder Woongenoot aanwezig voor mensen die na het zien van de Zembla-uitzending vragen hebben. Directeur Kees van Kampen van Woongenoot benadrukte dat na onderzoek van onder meer de Omgevingsdienst regio Nijmegen en de brandweer geen reden is om te twijfelen aan de brandveiligheid van de Meiberg.

Van Kampen: 'Er is iets dat niet klopt. Daar zijn we ook mee aan de slag. Alles dat snel moet gebeuren doen we snel, of anders duurt het wat langer, als we daar de tijd voor hebben.' De directeur zegt het vertrouwen naar mensen uit te willen stralen: 'als het nu moet gebeuren, zouden we het ook direct doen'.

Platen in de fik

De meeste bewoners hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Eén bewoner vraagt zich af of de brandtrappen nog wel te gebruiken zijn, aangezien die uitkomen op een galerij waar dezelfde gevelplaten en isolatie zitten die de experts in de Zembla-uitzending als onveilig bestempelen. 'Mijn zorg is: als er eventueel brand zou komen, gaan deze platen dan in de fik? En dan is de brandtrap afgesloten.'

