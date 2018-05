Profrenners willen Montferland laten zien

DIDAM - De Prominententour, vorig jaar nog side-event van het NK wielrennen, wil het fietsgebied in Montferland op de kaart zetten. Tijdens de toertocht op 23 juni fietsen deelnemers met een aantal profwielrenners, onder wie Marianne Vos en Bart Voskamp, door de gemeente.

'We willen Montferland laten zien als een goed fietsgebied', laat projectcoördinator Richard Tijsseling weten. 'We willen graag proberen om van alle provincies in Nederland mensen hier naartoe te krijgen.'

De Prominententour heette vorig jaar nog de NK toertocht en werd georganiseerd in combinatie met het NK Wielrennen in ’s-Heerenberg. De Prominententour is vanaf dit jaar een zelfstandig evenement dat Montferland wil profileren als fietsgemeente. Profwielrenners als Gert Jakobs, Bart Voskamp en Puck Moonen doen mee, evenals Marianne Vos, Pauliena Rooijakkers en Monique van de Ree van de wielerploeg WaowDeals Pro Cycling.



Wielrensters Pauliena Rooijakkers en Monique van de Ree zijn erg te spreken over het gebied in Montferland waar doorheen gefietst gaat worden. 'Ik vind het fantastisch', aldus Rooijakkers. 'Het gebied vind ik sowieso heel mooi en ik denk dat je daardoor een hele mooie tocht kan organiseren.'

Van de Ree vindt dat de gemeente zich vooral onderscheidt met de golvende terreinen. 'Dat maakt toch wel het verschil met een groot deel in Nederland', zegt de wielrenster. Projectcoördinator Tijsseling heeft het voornemen om de Prominententour, die start en finisht in Didam, jaarlijks te gaan organiseren. 'We willen het wel heel exclusief houden', aldus Tijsseling. 'We hebben ook maximaal maar 250 deelnemers, dus mensen moeten er snel bij zijn.'



Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 16 juni aanmelden voor de Prominententour.



Foto: REGIO8