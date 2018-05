Start renovatie woningen Ede begonnen

EDE - Met het verwijderen van de eerste dakpan is donderdag officieel begonnent met de renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg in Ede. De familie Haalboom kreeg de oude dakpan uit handen van Marian Teer van Woonstede. De familie woont al 32 jaar aan de Kolkakkerweg en keert na de renovatie terug naar hun gerenoveerde woning.

Met de renovatie wordt gestart aan de zuidzijde van de Kolkakkerweg en na de zomervakantie is ook de noordzijde aan de beurt. Bij de renovatie worden veel oorspronkelijke elementen teruggebracht zoals ze in het tuindorp Kolkakker in de jaren 20 aanwezig waren. Zo komen er nieuwe deuren en kozijnen die eenzelfde uitstraling hebben als de kozijnen en deuren vroeger. In het metselwerk blijven allerlei details gehandhaafd zoals ornamenten en rollagen. Buiten worden de hagen in ere hersteld.

Bewoners denken mee

Met de renovatie is gekeken of er aanpassingen gewenst zijn in de woning. Daarom zijn er met de wijkbewoners meedenkavonden gehouden om die wensen te verzamelen. In sommige woningen is een tweede toilet toegevoegd, een badkamer verplaatst of een tussenwand verwijderd voor meer ruimte. De woningen worden bovendien energiezuiniger, krijgen zonnepanelen en worden aangesloten op de bio-energiecentrale. Daarmee zijn het de eerste bestaande woningen van Woonstede die aardgasloos worden gemaakt. Mevrouw Haalboom is blij dat ze dadelijk kunnen terugkeren naar de gerenoveerde woning: 'Het is hard nodig dat de woning wordt gerenoveerd. Straks krijg ik weer een frisse en nieuwe woning. Ik ben heel benieuwd hoe het straks wordt.'

Klokhuis

De renovatie wordt uitgevoerd door Klokgroep uit Nijmegen. Deze ervaren bouwondernemer steekt in op goed contact met de bewoners. Hoewel de woningen niet gerenoveerd worden in bewoonde staat, is er met de bewoners al veel contact geweest. Tijdens de meedenkavonden over de indeling, maar ook daarna over de keuzes van keuken en badkamer. In de wijk komt een bouwkeet te staan met de naam ‘Klokhuis’ waar bewoners kunnen aankloppen als ze vragen hebben. De renovatie van de Kolkakkerweg wordt naar verwachting rond de jaarwisseling afgerond.