110 miljoen voor regio Arnhem-Nijmegen: 'Ambitie is top van Nederland'

ARNHEM - Nadat een paar maanden geleden werd besloten om opnieuw forse investeringen in de regio Arnhem en Nijmegen te doen, hebben de provincie en de beide gemeenten afgesproken om daar nog eens 37 miljoen euro aan toe te voegen.

Dat komt omdat er alweer nieuwe projecten klaarstaan om uitgevoerd te worden. Het brengt het totaal aan investeringen voor de komende jaren op 110 miljoen euro.

Het geld gaat onder meer naar herinrichting en verbetering van de situatie rond de Rijnkade in Arnhem, duurzaam openbaar vervoer in de regio en een brug over de Waalhaven in Nijmegen.

Tientallen miljoenen

Anderhalf jaar geleden werd besloten om 50 miljoen uit te trekken voor de regio. Eind januari van dit jaar kwamen daar enkele tientallen miljoenen bij, voor onder meer historische panden in de Arnhemse binnenstad en het bovengronds brengen van de Sint Jansbeek op het Gele Rijders Plein. Nu komt daar dus nog eens 37 miljoen euro bij.

Naast de infra- en bouwprojecten wordt het geld besteed aan het stimuleren van ondernemerschap, evenementen rondom gezondheid en energie en het netwerk van samenwerkingspartners in de regio en energietransitie.

Veel partijen werken samen

Niet alleen de drie overheden (provincie, Arnhem en Nijmegen), ook verschillende bedrijven, onderwijsinstellingen en het waterschap dragen bij aan de extra investeringen.

De ambitie van de samenwerkende partijen is om de regio Arnhem-Nijmegen in de top van Nederland te krijgen.

