Hogenkamp bijna in hoofdtoernooi Roland Garros

DOETINCHEM - Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem is nog één partij verwijderd van het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi Roland Garros in Parijs.

Hogenkamp won donderdag in de tweede ronde van de kwalificatie met de nodige moeite van de Tunesische Ons Jabeur: 7-6, 5-7, 7-5. Eerder won ze met 6-2, 6-0 van de Japanse Miharu Imanishi.

In de laatste ronde van de kwalificatie moet de als 22e geplaatste Doetinchemse het opnemen tegen de pas 17-jarige Bianca Andreescu. Het Canadese talent schakelde al de Wit-Russische Vera Lapko uit, die als eerste was geplaatst in het kwalificatietoernooi.

Schoofs uitgeschakeld

Bibiane Schoofs uit Ede redde het donderdag niet. Zij ging in twee sets onderuit tegen de Duitse Tamara Korpatsch: 6-4, 7-6 (5). Woensdag verraste ze nog de als 19e geplaatste Amerikaanse Kristie Ahn: 7-6, 2-6, 6-3.

