Doelman Marco van Duin langer bij NEC

NIJMEGEN - NEC heeft het aflopende contract van doelman Marco van Duin met een jaar verlengd. De Nijmeegse club heeft een optie voor nog een seizoen.

De 31-jarige Van Duin keerde in de play-offs terug onder de lat bij NEC. Trainer Pepijn Lijnders was niet tevreden over eerste doelman Joris Delle. Toen de Fransman hoorde dat hij was gepasseerd, verliet hij het trainingskamp. Lijnders zette Delle daarop uit de selectie.

Het was lang geleden dat Van Duin bij NEC het doel had verdedigd. De laatste keer was op 20 december 2015, thuis tegen Feyenoord (3-1).

Technisch directeur Remco Oversier op de clubsite: 'Marco is naast een op en top professional ook een fijn en goed mens die weet waar wij bij NEC voor staan en waar wij naartoe willen. Met zijn stabiliteit als keeper en als mens heeft hij de afgelopen seizoenen zijn waarde ruim bewezen en we zijn dan ook blij dat Marco volgend jaar aan de club verbonden blijft en deze rol vol passie blijft inzetten.'