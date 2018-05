Deel dit artikel:











Bonden positief over doorstart Vérian, maar nog 'grote losse einden' Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De vakbonden zijn vrij positief over de poging van de failliete thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean in Apeldoorn om een doorstart te maken. Maar er is nog geen overeenkomst.

Vérian wil binnen het eigen concern een doorstart maken. Voorlopig wordt de tak met zo'n 1100 medewerkers niet overgenomen door een andere partij. Tekst loopt door onder video: 'Er zijn nog grote losse einden', zegt Wim van der Hoorn van FNV Zorg & Welzijn nadat het overleg donderdagmiddag is geschorst. Vrijdagmorgen wordt er verder gepraat. 'Vanaf 11.00 uur', meldt Chantal van Dijk van CNV Zorg & Welzijn. Voorschot en hogere tarieven Zo willen de bonden dat de werknemers een voorschot krijgen. 'Morgen is het uitbetaaldag', zegt Van der Hoorn. Bij een faillissement neemt het UWV de salarisbetaling over. 'Maar dat duurt vier tot zes weken, dat kan natuurlijk niet. De medewerkers hebben natuurlijk ook hun verplichtingen.' De curator gaat daar naar kijken. Verder willen de bonden dat de gemeenten met hogere tarieven komen voor de thuiszorg. De bonden gaan hier het bij het ministerie op aandringen. 'Reële tarieven. Geen 20 of 22 euro, maar 25 euro per uur', zegt Van der Hoorn. 'Anders is het volgend jaar weer mis.' Zie ook: FNV: Vérian Care & Clean maakt doorstart binnen eigen concern

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl