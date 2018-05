Overvallers doorzoeken woning maar nemen niks mee

NIJMEGEN - Bij de gewelddadige overval op een woning in de Nijmeegse wijk Zwanenveld is voor zover nu bekend niets buitgemaakt. Dat meldt de politie.

Woensdagochtend werd er rond 10.15 uur aangebeld bij het huis aan de Zwanenveld 50ste straat. Toen er werd opengedaan, drongen drie mannen de woning binnen. De bewoonster en haar dochter werden met een vuurwapen (of iets wat daarop lijkt) bedreigd. Hoewel de daders daarna het hele huis doorzochten, namen ze niets mee.

De drie mannen reden na de overval weg in een zwarte auto. Forensische rechercheurs deden daarop sporenonderzoek in en om de woning en in de omgeving werd een buurtonderzoek gehouden.

Signalementen

De eerste verdachte is vermoedelijk een Turkse man van circa 30 jaar oud met een lichtgetinte huidskleur en een grote neus. Hij heeft een normaal postuur en is rond de 1.80 meter lang. Hij droeg zwarte kleding, een zwarte muts en had zijn gezicht bedekt tot aan zijn neus. De man sprak goed Nederlands.

De tweede verdachte is een negroïde man van circa 35-40 jaar oud met donkerbruine ogen. Hij heeft een mollig postuur en is ongeveer 1.65 meter lang. Hij droeg zwarte kleding en een muts. Zijn gezicht was bedekt, zodat alleen zijn ogen zichtbaar waren. De man sprak goed Nederlands met een Surinaams of Antilliaans accent.

De derde verdachte is een man met een getint, gelig uiterlijk met bruine ogen en dikke lippen. Hij is ongeveer 30-35 jaar oud. Hij is mogelijk van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.70 meter lang. De man droeg zwarte kleding en had zijn gezicht deels bedekt. Hij sprak goed Nederlands met een mogelijk Marokkaans accent.

De politie is op zoek naar getuigen. Op woensdag 30 mei besteedt het opsporingsprogramma Bureau GLD aandacht aan de zaak.

