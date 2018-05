Honderden studenten lopen in Nijmegen mars tegen kindermishandeling

Jaarlijks sterven in Nederland 52 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Naar schatting zijn 120.000 kinderen per jaar slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. In Nijmegen zijn 800 studenten uit Oost-Nederland bij elkaar gekomen om te leren over manieren om het mishandelen van kinderen tegen te gaan.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Te weinig aandacht

'We organiseren de conferentie voor studenten in de zorg, welzijn en onderwijs. Dat zijn de beroepskrachten van de toekomst', zegt student Sophie Zwaal. Ze is samen met medestudent Massimo de Corte de initiatiefnemer van de conferentie. 'Om wat meer te leren over kindermishandeling en het vroegtijdig signaleren ervan', legt De Corte uit.

Er is te weinig aandacht voor de kinderen die slachtoffer worden van mishandeling, vinden de initiatiefnemers van de conferentie. En de conferentie in Nijmegen lijkt vooruit te lopen op één van de dingen die de minister wil doorvoeren: aandacht voor kindermishandeling op alle zorgopleidingen in Nederland.