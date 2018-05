Jongeren denken mee over toekomst van Montferland

DIDAM - Bij zo’n 6000 jongeren uit Montferland valt deze week een bijzondere uitnodiging op de mat. De gemeente vraagt de jonge inwoners mee te denken over de toekomst van Montferland in het kader van het Jongeren Innovatie Lab.

'Wij vinden het belangrijk om jongeren bij de gemeente te betrekken. Zij zijn immers de generatie die onze wereld in de toekomst leefbaar moet houden. Daarom willen we graag horen hoe zij tegen die toekomst aankijken’', vertelt wethouder Ruth Mijnen. ‘'Zij kijken wellicht anders naar beslissingen en belangrijke voorzieningen en kunnen ons juist met die andere invalshoeken helpen.'



De kersverse wethouder kan nog niet exact aangeven wat de gemeente met de inbreng van de jongeren gaat doen, maar stelt dat de ambitie van het nieuwe college is om de jongeren structureel te horen en te betrekken bij gemeentelijk beleid. Het Jongeren Innovatie Lab is volgens Mijnen een eerste aanzet.

Creating the Future

De jongeren zijn door de gemeente gesplitst in twee groepen: 15 tot en met 22 jaar en 23 tot en met 30 jaar. Jongeren uit de eerste groep zijn uitgenodigd om woensdagavond 6 juni op het gemeentehuis voor het evenement Creating the Future. De twee groep is een dag later welkom. Geïnteresseerden dienen zich via de uitnodiging aan te melden.