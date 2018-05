Deel dit artikel:











André van Duin opent vandaag het Marius van Dokkum Museum Van Dokkum bij zijn nieuwste werk, bron Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Ze hebben dezelfde soort humor: André van Duin en Marius van Dokkum. Dat is ook waarom de laatstgenoemde kunstenaar graag wilde dat de komiek zijn museum kwam openen. Het is een bijzonder museum, niet alleen vanwege de werken, maar ook omdat Marius van Dokkum de enige levende Nederlandse kunstenaar is met een officieel museum.

Trots is de bescheiden kunstenaar Marius van Dokkum niet echt, hij is vooral 'dankbaar'. Van Dokkum (afkomstig uit Ugchelen) tekent al zijn hele leven. Pas na de kunstacademie leerde hij zichzelf schilderen: 'Het duurde echt jaren voordat ik wat maakte wat ermee door kan.' Spiegel voorhouden We kennen de kunstenaar met name vanwege zijn humoristische werk. Olieverfschilderijen die ons op een grappige manier een spiegel voor moeten houden. Van die schilderijen werden vele duizenden ansichtkaarten verkocht. Na een succesvolle tentoonstelling in Harderwijk raakten Van Dokkum en directeur van het stadsmuseum Corien van der Meulen in gesprek. De schilder zocht een permanente plek voor zijn schilderijen en de directeur zou 'de Rembrandt van deze tijd' graag permanent aan zich binden. Zij maakte de gemeente enthousiast voor de renovatie van het gebouw van de Gelderse Academie. Museumbezoekers kijken naar 'zichzelf' Speciaal voor het museum schilderde Van Dokkum in de afgelopen vier maanden een nieuw werk. Het is zijn grootste ooit: een doek met daarop museumbezoekers die naar een schilderij kijken. Een soort Droste-effect. De één kijkt geïnteresseerd, de ander verveelt zich en weer ander maakt een foto met zijn mobiele telefoon. Of de kunstenaar nu op zijn lauweren wil gaan rusten? Zeker niet, zegt hij. Want hij zou het niet kunnen. Om in contact te komen met zijn publiek gaat Van Dokkum op den duur ook in het museum in Harderwijk schilderen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

De opening vrijdagmiddag is voor genodigden. Vanaf zaterdag is het museum open voor bezoekers. Omroep Gelderland zendt deze zomer een documentaire uit over de kunstenaar en zijn museum.