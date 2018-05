'Oneerlijke concurrentie'; politiek wil opheldering over niet nakomen groengasafspraken PlusOV

ARNHEM - Hoe kan het dat twee van de drie taxibedrijven die voor PlusOV rijden veel minder groengaswagens inzetten dan ze bij de aanbesteding hadden beloofd? Politieke partijen in de Stedendriehoek eisen uitleg van hun colleges.

Zowel taxibedrijf Willemsen de Koning als Witteveen houdt zich niet aan de afspraken voor het rijden op opgewaardeerd biogas, schreef Omroep Gelderland eerder deze week na eigen onderzoek. Willemsen de Koning beloofde voor het speciaal vervoer van PlusOV in 85 procent van de gevallen groen gas in te zetten, maar haalt slechts 50 procent.

Taxi Witteveen zit op hetzelfde percentage en beloofde een wagenpark van 75 procent groen gas. Direct ingrijpen had volgens de vervoersorganisatie geen prioriteit. Inmiddels eist PlusOV – een samenwerking tussen negen gemeenten – verbetering.

'Afspraken moeten worden nagekomen'

Volgens D66-GroenLinks in Heerde is er door het niet toezien op het nakomen van de groengasafspraken oneerlijke concurrentie ontstaan. De partij betwijfelt namelijk of Willemsen de Koning en Witteveen het percentage groengasvoertuigen dat ze aanboden bij de aanbesteding, wel hebben meegenomen in hun kostprijs. Bedrijven die hier eerlijk over zijn geweest, zijn volgens raadslid Dianneke Landman 'wellicht buiten de boot gevallen omdat ze te duur waren'. D66-GroenLinks zal er vragen over stellen aan de verantwoordelijk wethouder.

Ook de VVD in Apeldoorn is kritisch: 'Als er milieuafspraken in de aanbesteding zijn gemaakt en overeengekomen, lijkt het mij logisch dat deze nagekomen moeten worden. Dat is inherent aan een aanbesteding', zegt raadslid Tim Kamphuis. De PvdA in Epe en in Zutphen sluiten zich hierbij aan.

'Heel slap excuus'

De VVD in Epe heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten waarom PlusOV de vervoerders niet houdt aan de afspraken en hoe PlusOV voor verbetering gaat zorgen.

In een reactie liet PlusOV eerder weten aan Omroep Gelderland dat er 'andere prioriteiten' waren, namelijk het op de rit krijgen van het speciaal vervoer. 'We waren al blij als de mensen werden vervoerd.' Bert Visser, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks in Voorst, noemt dit een 'heel slap excuus'.



