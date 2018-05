Teleurstelling over opkomst benefiet omgekomen Inke

WESTERVOORT - Een benefiet voor de in een brand omgekomen jongen Inke uit Arnhem heeft woensdag 1345 euro opgeleverd. Er kwamen 120 bezoekers af op het concert in Westervoort, waar diverse Nederlandse artiesten hebben opgetreden. Dat was een tegenvaller voor Bertha Verbeek. Zij had op 700 man gerekend.

Ook had de zangeres op een hoger bedrag gehoopt. De 4-jarige Inke van der Vreede kwam in april dit jaar om bij een brand in een chalet op een woonwagenkamp in Malburgen. Naast hun kind verloren zijn ouders ook hun woning. De benefiet is bedoeld om voor een nieuwe inboedel zorgen. Eerder werd er via een internetactie ruim 22.000 euro opgehaald.



Verbeek heeft in het RTV Arnhem-programma Tot de klok van 12 haar teleurstelling geuit. 'Het is een domper. Zonde', zegt ze. 'Dit had ik nooit verwacht. Ik had met deze mooie line-up op een volle bak gerekend. Ik vind het heel erg, want het is een vreselijk goed doel.'



Toch ziet de organisator van de benefietavond een goede kant aan deze ‘avond met ene lach een een traan’. 'De familie voelde zich gesteund.' Ze vertelt dat zich een beetje bezwaard voelde tegenover de artiesten, die ze een vollere bak had gegund. 'Ze zeiden allemaal dat het niet uitmaakte en dat ze het deden voor de familie.'

Zie ook: