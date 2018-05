Mo Hamdaoui naar De Graafschap

Mo Hamdaoui na zijn goal in de play-offs tegen De Graafschap (Foto: ANP)

DOETINCHEM - De Graafschap versterkt zich met Mohamed Hamdaoui van Telstar. De 24-jarige aanvaller tekent voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar bij de gepromoveerde Superboeren.

Hamdaoui maakte afgelopen seizoen 13 goals voor Telstar. Bovendien scoorde hij in beide play-offduels tegen De Graafschap met een fraaie vrije trap van afstand. Hij komt transfervrij over.

Uitzinnig publiek

'Tijdens de wedstrijden op De Vijverberg heb ik het afgelopen seizoen genoten van de unieke sfeer. Ik ben blij dat ik de komende jaren voor zo'n uitzinnig publiek mag spelen', vertelt Hamdaoui.

'We hadden Mo al een tijdje op het oog. Hij is een behendige en snelle aanvaller, die een prima vrije trap heeft. Dat hebben we recent nog gemerkt tijdens de play-offs', stelt manager voetbalzaken Peter Hofstede.

De Graafschap trok eerder spits Jordy Thomassen van Helmond Sport aan.

